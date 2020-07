Iphofen

Mann stirbt bei Verkehrsunfall in Unterfranken

13.07.2020, 08:09 Uhr | dpa

Ein 53-Jähriger ist in Iphofen (Landkreis Kitzingen) mit seinem Auto von der Straße abgekommen und gestorben. Wie die Polizei mitteilte, ist der Mann am Sonntagabend aus zunächst ungeklärter Ursache in einer Kurve von der Straße gefahren und erst Hunderte Meter später zum Stehen gekommen. Laut aktuellen Erkenntnissen war kein anderes Fahrzeug an dem Unfall beteiligt. Es sei möglich, dass ein gesundheitliches Problem des Fahrers den Unfall ausgelöst habe, teilte ein Sprecher mit.