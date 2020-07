Dresden

Verband: Mieten in Sachsen nur leicht erhöht

13.07.2020, 10:50 Uhr | dpa

Die Mieten in Sachsen haben sich im vergangenen Jahr nach Einschätzung des Verbands der Wohnungs- und Immobilienwirtschaft (vdw) nur leicht erhöht. Die durchschnittliche Kaltmiete lag 2019 bei den im Verband organisierten Unternehmen bei 5,19 Euro je Quadratmeter - ein Anstieg von knapp 1,4 Prozent, sagte vdw-Direktor Rainer Seifert am Montag in Dresden. Darin seien auch modernisierte Wohnungen, Neubauten und Neuvermietung enthalten. "Die Mieten bleiben damit auf einem stabilen und günstigen Niveau." Entgegen der aktuellen Diskussion sieht Seifert in Sachsen "keine explodierende Preise" auf dem Wohnungsmarkt, auch nicht in den Metropolen.

Der vdw vertritt rund 130 Unternehmen mit mehr als 300 000 Mietwohnungen - etwa ein Viertel des Gesamtbestandes. Vertreten sind vor allem kommunale, aber auch genossenschaftliche sowie kirchliche und private Immobilienunternehmen.