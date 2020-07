Bamberg

Geiselnehmer mit Schere sollte in Psychiatrie

13.07.2020, 11:11 Uhr | dpa

Nach einer Geiselnahme mit drei Verletzten in Haßfurt hat gegen einen 26-Jährigen am Landgericht Bamberg ein sogenanntes Sicherungsverfahren begonnen. Der Mann habe während der Tat unter Wahnvorstellungen und Halluzination gelitten und sei deshalb nicht schuldfähig, teilte die Staatsanwaltschaft am Montag zum Prozessauftakt mit. Sie will mit dem Sicherungsverfahren erreichen, dass der Mann wegen der von ihm ausgehenden Gefahr für die Allgemeinheit dauerhaft in eine psychiatrische Einrichtung kommt.

Dem Deutschen wird vorgeworfen, im Januar seine Mutter, deren Lebensgefährten, seinen Bruder, seine Schwester und eine weitere Frau bedroht zu haben: Wenn sie die Wohnung verlassen sollten, werde er sie mit einer Haushaltsschere erstechen. Eine der Geiseln musste 45 Minuten lang mit der Schere am Hals und Kopf ausharren, bevor sie befreit werden konnte. Der Angeklagte sitzt seither in Untersuchungshaft im Bezirkskrankenhaus Bayreuth.

Da es sich um einen innerfamiliären Konflikt handelte, wurde die Öffentlichkeit von der Hauptverhandlung ausgeschlossen. Das Urteil wird voraussichtlich am 15. Juli fallen.