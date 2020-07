Mannheim

Mann tot in Wohnung gefunden: Hinweis auf Gewaltverbrechen

13.07.2020, 20:47 Uhr | dpa

Ein 35-Jähriger ist am Montag tot in seiner Wohnung in Mannheim gefunden worden. Er fiel nach Informationen der Polizei einem Gewaltverbrechen zum Opfer. Eine Obduktion soll die Todesursache und den Todeszeitpunkt klären. Nach ersten Ermittlungen war der Mann am 4. Juli letztmals lebend gesehen worden, wie die Polizei weiter mitteilte. Das Polizeipräsidium Mannheim habe zur Klärung der Tat eine 45-köpfige Ermittlungsgruppe gegründet, die ihre Arbeit bereits aufgenommen habe. Weitere Angaben machte die Polizei zunächst nicht.