Erbach

Sozialminister Klose startet Sommerreise

14.07.2020, 01:35 Uhr | dpa

Die Corona-Pandemie stellt die Menschen vor außergewöhnliche Aufgaben: Ständig neue Infektionen, Einschränkungen im öffentlichen Leben, Besuchsverbote und Kontaktbeschränkungen. Hessens Sozialminister Kai Klose (Grüne) will zum Start seiner Sommerreise in diesem Jahr heute in Erbach im Odenwaldkreis vor dem Hintergrund der Covid-19-Pandemie mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des öffentlichen Gesundheitsdienstes Erfahrungen austauschen. Wie wurden die vergangenen Monate erlebt und wo lagen die Herausforderungen, will Klose im Gespräch erfahren. Im Mittelpunkt steht aber auch: Was kann man für die Zukunft daraus lernen?

Zum öffentlichen Gesundheitsdienst zählen die mehr als 20 Gesundheitsämter landesweit. Zu den Aufgaben gehört es unter anderem, Gesundheitsgefahren für die Menschen im Land abzuwehren und übertragbaren Krankheiten vorzubeugen oder sie zu bekämpfen.