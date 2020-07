Rodewisch

Jugendliche fährt Siebenjährige mit Moped an

14.07.2020, 05:05 Uhr | dpa

Eine 15-Jährige hat in Rodewisch (Vogtlandkreis) ein siebenjähriges Kind mit ihrem Moped angefahren. Beide Mädchen wurden bei dem Zusammenstoß leicht verletzt, wie die Polizei am Dienstagmorgen mitteilte. Das Kind war am Montagabend aus einem Wagen ausgestiegen und hatte der Polizei zufolge nicht auf den Verkehr geachtet, als es die Straße überquerte.