Delmenhorst

Feuer in Delmenhorst: Dachstuhl brennt komplett aus

14.07.2020, 06:33 Uhr | dpa

Der Dachstuhl eines Reihenendhauses in Delmenhorst ist am Montagabend komplett ausgebrannt. Alle Bewohner des betroffenen Hauses konnten das Gebäude selbstständig und unverletzt verlassen, wie die Polizei am Dienstagmorgen mitteilte. Die Brandursache war zunächst unklar. Nach ersten Schätzungen geht die Polizei von einem Schaden in Höhe von rund 70 000 Euro aus. Durch die Löscharbeiten entstanden neben den Brandschäden auch erhebliche Wasserschäden am Gebäude.