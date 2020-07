Dettelbach

Zusammenstoß mit Lkw: 18-Jähriger lebensgefährlich verletzt

14.07.2020, 08:23 Uhr | dpa

Bei einem Frontalzusammenstoß mit einem Lastwagen ist ein 18-Jähriger in Unterfranken lebensgefährlich verletzt worden. Der Mann sei in seinem Auto eingeklemmt und von der Feuerwehr befreit worden, teilte die Polizei am Dienstag mit. Die 65 Jahre alte Fahrerin des Lastwagens sei ebenfalls eingeklemmt, aber leichter verletzt worden. Beide wurden in Krankenhäuser gebracht. Der 18-Jährige war am frühen Dienstagmorgen aus noch unbekanntem Grund in Dettelbach (Landkreis Kitzingen) in den Gegenverkehr geraten.