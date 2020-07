Regensburg

Regensburger Abwehrspieler Knipping wechselt nach Dresden

14.07.2020, 08:25 Uhr | dpa

Abwehrspieler Tim Knipping verlässt den Fußball-Zweitligisten SSV Jahn Regensburg und wechselt in die 3. Liga zu Dynamo Dresden. Das gaben die Vereine am Montagabend bekannt. Der 27-Jährige war in der abgelaufenen Saison bei den Oberpfälzern zumeist nur Ersatzspieler: Bei 15 Einsätzen stand er fünfmal in der Startelf. Knipping war im Sommer 2019 aus Sandhausen zum Jahn gekommen, sein Vertrag lief eigentlich noch bis Juni 2021.