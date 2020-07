Potsdam

Kenia-Koalition will Regelstudienzeit verlängern

14.07.2020, 10:15 Uhr | dpa

Studenten in Brandenburg sollen nach dem Willen der Kenia-Koalition keine Nachteile haben, wenn sie ihr Studium wegen der Corona-Krise verlängern müssen. Das Sommersemester 2020 solle nicht auf die Regelstudienzeit angerechnet werden, erklärten die Koalitionsfraktionen von SPD, CDU und Grünen am Dienstag. Geplant sei, die Regelstudienzeit für alle Studenten, die im Sommersemester 2020 in Brandenburg eingeschrieben waren, um ein Semester zu verlängern. Das Hochschulgesetz werde entsprechend geändert, damit sich ein unverschuldet längeres Studium nicht auf soziale Leistungen und andere Unterstützungen auswirke, die damit verbunden sind.