Kita-Kinder aus Tangerhütte gewinnen "Kulinarischen Stern"

14.07.2020, 11:43 Uhr | dpa

Die Kinder der Kindertagesstätte "Sonnenkäfer" aus Tangerhütte gehören zu den 15 Trägern des "Kulinarischen Sterns" der Agrarmarketinggesellschaft Sachsen-Anhalt (AMG). Geschmack, Duft und Farbe des von den Kindern hergestellten Blütenhonigs zeugten von ausgezeichneter Qualität, begründete Juror Sebastian Hadrys die Wahl der Wettbewerbsjury, wie die AMG am Dienstag in Magdeburg mitteilte. Die Kinder werden bei der Produktion des Honigs von Carmen Kalkofen aus dem Tangerhütter Ortsteil Cobbel als Patenimkerin unterstützt.

"Gerade in diesen Zeiten entdecken wir das Gute vor der Haustür wieder. Wir haben in Sachsen-Anhalt zahlreiche qualitativ hochwertige Produkte, die nachhaltig produziert werden und die Umwelt schonen", erklärte Landwirtschaftsministerin Claudia Dalbert (Grüne) der Mitteilung zufolge. Der Wettbewerb "Kulinarisches Sachsen-Anhalt" wurde zum vierten Mal durchgeführt und ist eine Veranstaltung des Ministeriums für Umwelt, Landwirtschaft und Energie in Zusammenarbeit mit der AMG. Insgesamt hatten den Angaben zufolge diesmal 72 Unternehmen 107 Produkte eingereicht.