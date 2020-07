Potsdam

Wohnungswirtschaft: "Sorgenthema" Leerstand

14.07.2020, 12:11 Uhr | dpa

Der Leerstand in einigen Regionen fernab von Berlin bereitet Wohnungsunternehmen Sorge. Während im Berliner Umland der Leerstand 2019 bei 2,3 Prozent lag, war er im weiteren Metropolenraum bei 10,4 Prozent und damit fast fünfmal so hoch, wie aus dem Jahresbericht des Verbands Berlin-Brandenburgischer Wohnungsunternehmen (BBU) hervorgeht, der am Dienstag in Potsdam vorgestellt wurde. "Die Brandenburger Wohnungspolitik muss Antworten auf diese sehr unterschiedlichen Entwicklungen und Herausforderungen geben, damit keine Region zurückbleibt", so BBU-Vorstand Maren Kern.

2019 stieg der Leerstand im nordwestlich gelegenen Landkreis Prignitz im Vergleich zu 2018 um 0,8 Prozentpunkte und damit auf 18,8 Prozent an. Auch in den Kreisen Elbe-Elster (12,6 Prozent), Oberspreewald-Lausitz (13,4 Prozent) im Süden des Landes und Ostprignitz-Ruppin (7,7 Prozent) im Norden gab es mehr leere Wohnungen im Vergleich zum Vorjahr - trotz eines kontinuierlichen Abrisses, wie es hieß.