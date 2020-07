Hanau

Erneut Leiche in der Kinzig entdeckt

14.07.2020, 12:55 Uhr | dpa

Eine Polizistin hat am Montagabend eine Leiche in der Kinzig in Hanau gefunden. Der Todeszeitpunkt liege schon länger zurück, eventuell bereits ein halbes Jahr, sagte ein Polizeisprecher in Offenbach am Dienstag. Es werde nun versucht, die Leiche anhand der DNA zu identifizieren. Ob es sich um eine Frau oder einen Mann handle, sei ebenso wie die Todesursache noch unklar. In welchem Zusammenhang die Polizistin die Leiche entdeckt hatte, konnte der Sprecher nicht mitteilen. Zuvor hatte die "Offenbach-Post" von dem Fund berichtet. Erst Ende Juni war in der Kinzig in Hanau ein toter Mann gefunden worden, er war ertrunken. Hinweise auf ein Verbrechen gab es nicht.