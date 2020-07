Sassnitz

Greenpeace vor Rügen: "Echter Schutz für unsere Meere"

14.07.2020, 14:34 Uhr | dpa

Die Umweltschutzorganisation Greenpeace hat die weltberühmten Kreidefelsen Rügens für eine spektakuläre Aktion genutzt. Von Bord des Schiffes "Beluga II" aus projizierte sie die Lichtbotschaft "Echter Schutz für unsere Meere" auf die Felsen, wie die Organisation am Dienstag berichtete. Die Aktion ist Teil einer Schiffstour auf der Ostsee, mit der die Umweltschützer auf den ihrer Ansicht nach miserablen Meeresschutz aufmerksam machen möchten. Es gehe vor allem um Fischerei und Sand- und Kiesabbau, die auf zerstörerische Art und Weise selbst in den deutschen Meeresschutzgebieten immer noch erlaubt sind.

Die Erkundungstour der "Beluga II" war am Freitag in Sassnitz gestartet worden. Bei den verschiedenen Tauchgängen unter anderem im geschützten Gebiet Adlergrund in der Pommerschen Bucht konnte bereits die Schönheit der Meeresumgebung mit wertvollen Steinriffen und Miesmuschelbänken dokumentiert werden, sagte Greenpeace-Taucher Thilo Maack. Auf weiteren Tauchgängen soll nun die Zerstörung durch Grundschleppnetze belegt werden. Diese durchpflügten den Meeresboden und schädigten diese für die Artenvielfalt wichtigen Orte. "Um die Meere zu retten, brauchen wir echte Schutzgebiete", betonte Maack.