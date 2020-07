Wiesbaden

Zahl der Corona-Infektionen in Hessen steigt um 37 Fälle

14.07.2020, 14:43 Uhr | dpa

Die Zahl der bestätigten Corona-Infektionen in Hessen ist am Dienstag um 37 Fälle auf 11 206 gestiegen. Die zahl der Todesfälle blieb (Stand 00.00 Uhr) nach Angaben des Sozialministeriums in Wiesbaden mit 514 konstant. Die von Bund und Ländern vereinbarte Schwelle für neue Beschränkungen des öffentlichen Lebens liegt bei 50 Fällen pro 100 000 Einwohnern in sieben Tagen. Alle Kreise und kreisfreien Städte in Hessen liegen deutlich darunter. In der Statistik werden nur Angaben erfasst, die von den Kommunen bis zu einem bestimmten Zeitpunkt in eine elektronische Datenbank eingepflegt werden.