Potsdam

Polizei sucht nach Vergewaltiger in Wald bei Potsdam

14.07.2020, 18:43 Uhr | dpa

Die Potsdamer Polizei sucht nach einem Mann, der am Dienstagvormittag in einem Wald bei Potsdam eine junge Frau vergewaltigt haben soll. Polizisten aus ganz Brandenburg sowie der Bundespolizei und der Berliner Polizei unterstützen die Suche, teilte die Polizeidirektion West am Abend mit. Die Polizei prüft, ob es Zusammenhänge mit den zuletzt geschehenen Sexualstraftaten in der Region gibt, kann dazu aber bisher nichts sagen.

Die junge Frau war laut Polizei am Vormittag einer Passantin aufgefallen. Sie stand offensichtlich unter Schock und gab an, vergewaltigt worden zu sein. Sie kam später in ein Krankenhaus.

In Berlin und Brandenburg ist seit etwa Mitte Juni ein 30 Jähriger unterwegs, der bereits mehrere Frauen vergewaltigt haben soll und von der Polizei als Serien-Vergewaltiger eingeschätzt wird.