Magdeburg

Ermittlungsergebnisse zu Aufstiegskrawallen 2018 liegen vor

15.07.2020, 01:19 Uhr | dpa

Eine große Feier zum Aufstieg des 1. FC Magdeburg in die zweite Fußball-Bundesliga ist im April 2018 aus dem Ruder gelaufen - die anschließenden Ausschreitungen haben die Polizei bereits mehr als zwei Jahre beschäftigt. Am Mittwoch (11.00 Uhr) will die Magdeburger Polizei über die Arbeit der Ermittlungsgruppe "Aufstieg" und deren bisherige Ergebnisse berichten. Immer wieder war mit Fotos nach Tatverdächtigen gesucht worden. Auf dem Hasselbachplatz hatten Randalierer am 21. April 2018 Böller gezündet, Überwachungskameras zerstört, Feuer auf der Straße entfacht. Zudem griffen sie Feuerwehr und Polizei an. Dabei wurden mehr als 30 Menschen verletzt.