Weimar

Gericht entscheidet über Paritätsregelung in Thüringen

15.07.2020, 01:57 Uhr | dpa

Im Streit um Paritätsregelungen in Thüringen für die Listenaufstellung von Parteien für Landtagswahlen will der Verfassungsgerichtshof heute ein Urteil verkünden. Die Regelung, wonach die Landeslisten zu gleichen Teilen mit Männern und Frauen besetzt werden müssen, war im vergangenen Jahr von der damaligen Regierung aus Linke, SPD und Grünen beschlossen worden. Zuvor hatte bereits der Brandenburger Landtag den Weg für eine Paritätsregelung frei gemacht. In beiden Bundesländern gab es von Anfang an verfassungsrechtliche Bedenken. In Thüringen klagte die AfD vor dem Verfassungsgericht.

Sie argumentiert im Kern, dass durch die Paritätsregelung das Recht der Parteien beschnitten ist, selbst zu bestimmen, welche Kandidaten sie aufstellen.

Das Weimarer Urteil könnte auch eine Signalwirkung auf Brandenburg haben, denn auch dort müssen Verfassungsrichter darüber entscheiden, ob die Paritätsregelung konform geht mit der Landesverfassung.