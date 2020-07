Freiberg

Drei Verletzte bei Unfall mit Notarztwagen in Freiberg

15.07.2020, 07:23 Uhr | dpa

Ein Polizeiwagen steht mit eingeschaltetem Blaulicht an einer Unfallstelle. Foto: picture alliance/Malte Christians/dpa/Symbolbild (Quelle: dpa)

Drei Menschen sind in Freiberg bei einem Zusammenstoß von einem Notarztwagen mit einem Auto verletzt worden, einer davon schwer. Beide Fahrzeuge seien am Dienstagmittag auf einer Kreuzung kollidiert, sagte ein Polizeisprecher am Mittwoch. Die 78 Jahre alte Autofahrerin erlitt schwere Verletzungen. Der 31 Jahre alte Fahrer des Notarztwagens wurde leicht verletzt, ebenso der mit ihm fahrende Arzt. Über dessen Alter sowie zum genauen Unfallhergang konnte der Sprecher zunächst keine Angaben machen. Der Rettungsdienst sei zum Zeitpunkt des Vorfalls mit Blaulicht unterwegs gewesen, hieß es.