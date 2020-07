Harrislee

Nach Grenzöffnung: Geschäft der Grenzhändler läuft wieder

15.07.2020, 08:41 Uhr | dpa

Grenzhändler auf schleswig-holsteinischer Seite an der deutsch-dänischen Grenze sind einen Monat nach der Wiederöffnung der Grenze zufrieden mit dem Anlaufen des Geschäfts. Die Kunden seien zunächst verhalten in die Länden gekommen und "dann sehr bombastisch", sagte Bernd Christiansen, Geschäftsführer der Grenzwarenvertriebsgesellschaft, zu der die Grenzmärkte Poetzsch und Otto Duborg gehören, der Deutschen Presse-Agentur. Auch die Umsatzzahlen seien gut. Vor allem Getränke und auch Tabakwaren - auf diese wurden in Dänemark jüngst die Steuern erhöht - würden verstärkt nachgefragt.

Auf den Kundenansturm haben die Grenzhändler reagiert, Hygienekonzepte sowie Abstandsregeln eingeführt. Zudem hätten die Märkte Otto Duborg und Poetzsch beispielsweise von 7.00 Uhr bis 23.00 Uhr geöffnet, sagte Christiansen. Dies entspreche den Öffnungszeiten des nahen Grenzüberganges Padborgs. Der Fleggaard-Markt im gleichen Gewerbegebiet in Harrislee hat rund um die Uhr geöffnet.

Trotz des aktuell gut laufenden Geschäfts rechnet Christiansen nicht damit, das eigentlich anvisierte Ergebnis erreichen zu können. Diesem liefe man deutlich hinterher. Wenn das Geschäftsjahr ausgeglichen abgeschlossen werden könne, sei dies gut.

Drei Monate lang bis Mitte Juni konnte die Grenze zwischen Dänemark und Schleswig-Holstein aufgrund der Corona-Pandemie nur mit einem triftigen Grund passiert werden - der beliebte Einkaufstourismus gehörte nicht dazu. Die Umsätze brachen nach früheren Angaben Christiansens um 80 bis 85 Prozent ein.