Viereck

Bundeswehrsoldat in Vorpommern positiv auf Corona getestet

15.07.2020, 10:12 Uhr | dpa

In einer Kaserne in Mecklenburg-Vorpommern ist ein Bundeswehrsoldat positiv auf das Coronavirus getestet worden. Foto: Sebastian Gollnow/dpa/Archivbild (Quelle: dpa)

In einer Kaserne in Vorpommern ist ein Bundeswehrsoldat aus Schleswig-Holstein positiv auf das neuartige Coronavirus getestet worden. Wie ein Sprecher der Panzergrenadierbrigade 41 am Mittwoch sagte, handelt es sich um einen Angehörigen des Panzergrenadierbataillons 411 in Viereck (Vorpommern-Greifswald). Zuvor hatte der Rundfunksender Ostseewelle Hitradio Mecklenburg-Vorpommern darüber berichtet.

Nach Angaben des Bundeswehrsprechers hatte der Soldat am Wochenende Symptome gezeigt und war am Montag getestet worden. Das Ergebnis sei am Dienstag bekannt geworden. Der Mann sei vor allem in der Verwaltung einer Sanitätseinheit tätig. Es seien 14 Kameraden aus dem Bereich sicherheitshalber in Quarantäne geschickt worden.

Da in den Kasernen wegen der Corona-Krise auch das Personal reduziert wurde und Urlaubszeit sei, seien die Auswirkungen insgesamt sehr gering. "Die Kasernen sind derzeit wie leergefegt", sagte der Sprecher.