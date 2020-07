Magdeburg

Boxer Kadiru will bei Rückkehr in den Ring klaren Sieg

15.07.2020, 12:04 Uhr | dpa

WBC-Junioren-Weltmeister Peter Kadiru bereitet sich in der Boxhalle am Braamkamp auf ein Training vor. Foto: Axel Heimken/dpa/Archivbild (Quelle: dpa)

Schwergewichtsboxer Peter Kadiru will mit einer überzeugenden Leistung bei der Rückkehr in den Ring am Samstag aufwarten. Bei der Boxgala von Promoter Ulf Steinforth auf der überdachten Magdeburger Seebühne hat er es mit dem in Wien lebenden Bayern Ruben Wolf zu tun. "Es ist klar, dass ich Gegner seines Kalibers besiegen muss", sagte Kadiru dem "Hamburger Abendblatt" (Mittwoch). "Das Ziel für diesen Kampf ist, den Jab mehr zu nutzen, dominanter in der Kampfführung zu sein und Dinge auszuprobieren, die in späteren Kämpfen gegen stärkere Gegner selbstverständlich funktionieren müssen", sagte der in Altona geborene Sohn ghanaischer Eltern.

Kadiru hat seine sieben Profikämpfe alle gewonnen und gilt als deutscher Hoffnungsträger in der Königsklasse des Boxens. Zuletzt stand er am 18. Januar im Ring. Sein Trainer Christian Morales sieht die Corona-Pause nicht als verlorene Zeit an. "Nachdem wir 2019 von Kampf zu Kampf gehetzt sind, war es gut, dass Peter regenerieren und sich neu aufstellen konnte", sagte Morales.

Der 23-jährige Kadiru hat in der kampflosen Zeit von den Börsen aus seinen ersten Duellen gelebt. "Deshalb war ich in der Lage, die vergangenen Monate gut zu überstehen. Ich habe die Zeit mit meiner Frau und meiner Tochter genossen. Aber natürlich bin ich froh, dass es jetzt wieder losgeht", sagt er. Beim Boxabend in Magdeburg werden maximal 1000 Zuschauer zugelassen. Hauptkampf ist das Duell zwischen dem unbesiegten Bochumer Schwergewichtler Agit Kabayel und dem Griechen Evgenios Lazaridis.