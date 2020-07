Stralsund

Nach Deutschland-Tour-Absage: Hobby-Sportler dürfen fahren

15.07.2020, 12:12 Uhr | dpa

Nach der Absage der Deutschland-Tour der Radprofis in diesem Sommer haben die Veranstalter eine Alternative gefunden: Hobbyradsportler erhalten die Gelegenheit, gemeinsam mit ehemaligen Profis die vier Etappen abzufahren. Ursprünglich sollte die Tour am 20. August in der Hansestadt Stralsund und damit erstmals in Norddeutschland beginnen und nach mehr als 700 Kilometern am 23. August in Nürnberg enden. Diese Route fahren die Profis nun im August 2021.

Auf den geplanten Strecken des Profi-Rennens legen die Teilnehmer mit ihren Rennrädern zwischen 150 und 200 Kilometer pro Tag zurück. Im Vordergrund solle jedoch nicht der Renncharakter stehen, sondern der Spaß am Radsport und das gemeinsame Erlebnis. Die Tour finde auf normalen Straßen ohne Zeitnahme oder Wertungen statt. Teilnehmen können höchstens bis zu 100 Hobby-Sportler pro Tag. Sie entscheiden, ob sie den gesamten Tag oder nur eine halbe Etappe dabei sein wollen.

Die Begleitung sei profimäßig. Die Anmeldung ist unter DeinRide.deutschland-tour.com möglich. Die Plätze werden nach Eingang der Anmeldung vergeben, bis die Kontingente ausgebucht sind. Die Deutschland-Tour wird von der Gesellschaft zur Förderung des Radsports mbH organisiert.