Rostock

Verkehrsknoten Evershagen an Rostocks Stadtautobahn fertig

15.07.2020, 12:25 Uhr | dpa

Nach knapp dreijähriger Bauzeit ist der Verkehrsknoten Evershagen an Rostocks Stadtautobahn fertiggestellt worden. Verkehrsminister Christian Pegel und Rostocks Vize-Oberbürgermeister Chris Müller-von Wrycz Rekowski (beide SPD) stellten am Mittwoch das Zwölf-Millionen-Euro-Projekt vor, bei dem dank einer neuen Brücke und zwei dazugehörenden Rampen die Autofahrer in alle Richtungen freie Fahrt haben. Auch die Radfahrer auf den beiden Radwegen parallel zur Autobahn müssten nun nicht mehr an einer Ampel absteigen, für sie sei eine Unterführung gebaut worden.

Pegel betonte, dass der Bau trotz einiger unvorhergesehener Widrigkeiten pünktlich fertig wurde. "Beim Umverlegen von Gasleitungen haben wir eine Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden." Auch die Corona-Pandemie habe die Arbeiten nicht beeinträchtigt. Der neue Knoten helfe, Abgase und Lärm zu vermeiden und so den Verkehr dort stadtverträglicher zu machen. Bis voraussichtlich Ende Juli erfolgten noch Restarbeiten, die zu kurzzeitigen Verkehrseinschränkungen führen können.