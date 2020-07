Pfaffenhofen an der Ilm

Passanten entdecken Leiche in der Ilm

15.07.2020, 16:31 Uhr | dpa

Passanten haben im oberbayerischen Pfaffenhofen an der Ilm eine Leiche im Fluss entdeckt. Nach Angaben der Polizei handelt es sich um einen 44 Jahre alten Mann, der seit Sonntag vermisst wurde. Die Feuerwehr barg den Toten am Mittwoch an einer Mühle nahe dem Pfaffenhofener Bürgerpark.

Die Ermittler gehen nach eigenen Angaben von einem Unglücksfall aus, Hinweise auf ein Fremdverschulden gebe es nicht. Die Staatsanwaltschaft Ingolstadt ordnete eine Obduktion des Leichnams zur Klärung der Todesursache an.