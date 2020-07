Mannheim

Polizeieinsatz nach Auseinandersetzung in Mannheim

15.07.2020, 21:55 Uhr | dpa

Die Polizei ist am Mittwochabend nach einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Menschen zu einem größeren Einsatz in Mannheim ausgerückt. Rettungskräfte seien ebenfalls vor Ort, teilte die Polizei mit. Die Mittelstraße im Stadtteil Neckarstadt-West war am Abend gesperrt. Weitere Informationen gaben die Ermittler zunächst nicht bekannt.