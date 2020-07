Darmstadt

Sonde: Sonnenbilder aus 77 Millionen Kilometer Entfernung

16.07.2020, 02:52 Uhr | dpa

Auf dem Weg zum Zentrum des Sonnensystems: Die im Februar in den USA gestartete Raumsonde "Solar Orbiter" hat ihre zehn wissenschaftlichen Instrumente an Bord in Betrieb genommen und erste Bilder von der Sonne gemacht. Die europäische Raumfahrtagentur Esa will die ersten Aufnahmen heute auf einer virtuellen Konferenz präsentieren. Die auf rund halber Strecke zwischen Erde und Sonne in 77 Millionen Kilometer Entfernung gemachten Aufnahmen übertreffen Esa-Wissenschaftlern zufolge bereits die Erwartungen. Noch nie zuvor seien Sonnenaufnahmen aus dieser geringen Entfernung gemacht worden.

Der aus dem Europäischen Raumflugkontrollzentrum (Esoc) in Darmstadt gesteuerte Orbiter von der Esa und der amerikanischen Raumfahrtagentur Nasa soll sich bis auf 42 Millionen Kilometer der Sonne nähern. Die nach Schätzungen fast 1,5 Milliarden Euro teure Mission soll neue Erkenntnisse zu unserem Heimatstern ermöglichen. Mit den Instrumenten soll ein Blick auch auf bislang weniger bekannte Regionen der Sonne wie die Pole geworfen werden.