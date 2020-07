Viereck

Auto prallt in Mofa: Fahrer der Schwalbe schwer verletzt

16.07.2020, 05:49 Uhr | dpa

Weil ein Autofahrer laut Polizei einem Mofafahrer die Vorfahrt genommen hat, sind die beiden Fahrzeuge zusammengeprallt und der Mofafahrer schwer verletzt worden. Der 69-jährige Mofafahrer kam nach dem Unfall in Viereck (Landkreis Vorpommern-Greifswald) in eine Klinik, wie die Polizei am frühen Donnerstagmorgen mitteilte. Der Mann war am Montagnachmittag von seiner Schwalbe gestützt, als ihn der 38-Jährige beim Abbiegen mit seinem Wagen angefahren hatte.