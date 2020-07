Pinnow

Leiche in ausgebranntem Auto: Obduktion

16.07.2020, 09:06 Uhr | dpa

Nach dem Fund eines Toten in einem ausgebrannten Auto bei Pinnow östlich von Schwerin soll eine Obduktion die genaue Todesursache klären. Die Umstände des Falles vom Mittwoch seien ebenso noch unklar, sagte eine Polizeisprecherin am Donnerstag in Rostock. Das Auto sei im Landkreis Ludwigslust-Parchim zugelassen gewesen. Der ausgebrannte Wagen war in einem Waldstück bei Pinnow gefunden worden. Da die Leiche bis zur Unkenntlichkeit verbrannt war, habe die Identität noch nicht zweifelsfrei geklärt werden können. Man prüfe auch, ob es sich um den Eigentümer des Wagens handelt. Bisher gebe es keine Hinweise auf eine Fremdeinwirkung.