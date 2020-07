Karlstadt

Mann bei Fahrradsturz schwer verletzt: 2 Promille

16.07.2020, 09:25 Uhr | dpa

Ein Betrunkener hat sich in Karlstadt (Landkreis Main-Spessart) bei einem Sturz mit dem Fahrrad schwer am Kopf verletzt. Der Mann habe keinen Helm getragen, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Er sei am Mittwochabend in ein Krankenhaus eingeliefert worden. Ein Alkoholtest ergab demnach bei dem 44-Jährigen einen Wert von 2,08 Promille. Wie es zu dem Unfall kam, war zunächst unklar.