Schädlinge drücken Landesforsten tiefer ins Minus

16.07.2020, 13:09 Uhr | dpa

Kahle Kiefern, die vom Kiefernspinner geschädigt wurden, stehen in einem Wald. Foto: Patrick Pleul/dpa/Archivbild (Quelle: dpa)

Langanhaltende Dürre und Schädlingsbefall haben die Niedersächsischen Landesforsten (NLF) noch tiefer in die roten Zahlen gedrückt. Für das Geschäftsjahr 2019 beträgt das Defizit 27 Millionen Euro, wie der Forstbetrieb am Donnerstag in Braunschweig mitteilte. Für 2018 hatte das Minus noch 5,9 Millionen Euro betragen.

"Die Klimafolgen stellen uns vor immer größere Herausforderungen", sagte NLF-Präsident Klaus Merker. Anders als in den Vorjahren, in denen man den Waldumbau mit den Erlösen aus dem Holzverkauf finanziert habe, sei dies derzeit wegen der kollabierten Holzmärkte nicht möglich.

Die Landesforsten richten ihren deshalb Fokus zunehmend auf die Wiederbewaldung der geschädigten Flächen. Dies werde mehrere Jahre in Anspruch nehmen und ein teures Programm werden.