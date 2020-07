Oberkochen

Leiche im Kocher gefunden: Mann ist ertrunken

16.07.2020, 18:21 Uhr | dpa

Der Mann, dessen Leiche im Fluss Kocher gefunden worden war, ist ertrunken. Das habe eine Obduktion ergeben, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Donnerstag mit. Die Todesumstände sind noch nicht geklärt. Hinweise auf Fremdverschulden gibt es laut einem Polizeisprecher nicht. Es könne allerdings auch nicht ausgeschlossen werden. Nun müsse geklärt werden, weshalb der 64 Jahre alte Mann am Sonntag bei Oberkochen (Ostalbkreis) eine Böschung hinuntergestürzt und im Fluss ertrunken war. Spaziergänger hatten den leblosen Körper am Tag darauf in der Nähe des Ufers entdeckt.