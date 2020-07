Bautzen

Bautzener OB wehrt sich gegen rechten Treffpunkt

16.07.2020, 18:30 Uhr | dpa

Der Bautzener Oberbürgermeister Alexander Ahrens (SPD) wehrt sich gegen einen rechten Treffpunkt in der Stadt. Die Stadtverwaltung habe von Plänen für "einen zukünftigen Treffpunkt des als rechtsextremistisch eingestuften Rappers Chris Ares im Stadtgebiet von Bautzen" erfahren, sagte Ahrens am Donnerstag. Er werde nicht zulassen, dass es sich Rechtsextremisten in der Stadt bequem machten.

"Für Rechtsextremisten, Antisemiten oder Reichsbürger ist heute und in Zukunft in dieser Stadt kein Platz", betonte der SPD-Politiker. Dem geplanten Treffpunkt werde er sich mit allen rechtsstaatlichen Mitteln in den Weg stellen. "Daher werde ich mich unverzüglich mit dem Eigentümer der Immobilie in Verbindung setzen und versuchen, dieses Vorhaben zu verhindern."

Zuvor hatten der MDR berichtet, dass die Pläne von Chris Ares auch schon den Bautzener Stadtrat beschäftigt hätten. Ahrens habe dort für seine Ankündigung, sich dem Vorhaben in den Weg zu stellen, Zustimmung von verschiedenen Stadträten erhalten.