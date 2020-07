16.07.2020, 21:10 Uhr | dpa

Ein 58 Jahre alter Mann ist bei Burgbernheim (Landkreis Neustadt a.d. Aisch - Bad Windsheim) von herabfallenden Strohballen erschlagen worden. Sie befanden sich auf einem Anhänger, der umkippte, als der Mann ihn an einen Traktor koppeln wollte, wie die Polizei mitteilte. Der 58-Jährige wurde am Donnerstagnachmittag so schwer verletzt, dass er noch an der Unglücksstelle starb. Warum der Anhänger umkippte, war unklar.