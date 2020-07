Lüdenscheid

20-Jähriger durch Messerstich verletzt

16.07.2020, 22:14 Uhr | dpa

Ein 20-Jähriger ist in Lüdenscheid durch einen Messerstich schwer verletzt worden. Tatverdächtig ist ein 44-Jähriger, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Er wurde festgenommen. Nach ersten Erkenntnissen waren die beiden wegen eines Parkplatzes in Streit geraten. Der 20-Jährige wurde am Donnerstagabend ins Krankenhaus gebracht. Die Ermittlungen dauern an.