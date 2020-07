Bad Doberan

Mann liegt nach Sturz tagelang in Wohnung

16.07.2020, 22:15 Uhr | dpa

Ein Leck in einer DDR-Gasleitung hat einem Mann aus Bad Doberan wahrscheinlich das Leben gerettet: Er habe etwa fünf Tage verletzt auf dem Fußboden seiner Wohnung gelegen und sei bei der Evakuierung eines Mehrfamilienhauses zufällig entdeckt worden, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Beim Abriss eines benachbarten Einfamilienhauses hatte ein Bagger am Donnerstag eine Gasleitung beschädigt - und Erdgas trat aus. Nach Angaben eines Mitarbeiters der Abrissfirma handelte es sich um eine alte, aus DDR-Zeiten stammende und nicht verzeichnete Leitung.

Der Mann wurde in ein Krankenhaus gebracht - und das Gasleck von der Feuerwehr repariert. Weitere Details wurden zunächst nicht mitgeteilt; etwa wie alt der Mann ist, welche Verletzungen er hatte und ob er während seiner Notlage an Lebensmittel heran kam.