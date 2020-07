Braunschweig

Nach Aufstieg: Braunschweig-Präsident Ebel tritt zurück

16.07.2020, 23:04 Uhr | dpa

Kurz nach dem Aufstieg in die 2. Fußball-Bundesliga hat Eintracht Braunschweig einen Wechsel an der Vereinsspitze. Der Präsident und Aufsichtsratsvorsitzende Sebastian Ebel erklärte am Donnerstagabend seinen Rückzug. "Ich trete jetzt zurück, weil ich davon überzeugt bin, dass wir wieder gut funktionierende Strukturen haben, die uns einen langfristigen Erfolg ermöglichen werden, sofern wir gemeinsam im Sinne der Eintracht kämpfen", schrieb der 57-Jährige in einer Erklärung auf der Webseite des Clubs. Insgesamt war er fast 13 Jahre in verantwortlicher Position bei den Niedersachsen.

Ebels Vizepräsident Christoph Bratmann wird bis zur Jahreshauptversammlung im November kommissarisch als Präsident fungieren und in den Aufsichtsrat rücken. Zum Aufsichtsratsvorsitzenden wurde der bisherige Stellvertreter Frank Fiedler gewählt.