Fließem

Ein Ufo in der Eifel: Unter dem Dach wird geprüft

17.07.2020, 06:52 Uhr | dpa

Ein Ufo, in dem Fahrzeuge ein- und ausfahren? Ja, gibt es - im Eifelort Fließem: Unter der schrägen Ufo-Konstruktion auf sechs Füßen mit zwölf Rädern befindet sich die Kfz-Prüfstelle von Wolfgang Daldrop. "Ich habe das damals gebaut, damit man hier besser wahrgenommen wird", sagt der Techniker. Und in der Tat: Als das Ufo mit seinen 26 Metern Durchmesser 1997 stand, war es kilometerweit zu sehen - und zog Touristen und Schaulustige aus ganz Deutschland und dem Ausland an, wie der 66-Jährige erzählt.

Heute ist das originelle Konstrukt, das um die 20 Tonnen wiegt mit einer Satellitenschüssel an der Spitze, nicht mehr so gut aus der Ferne zu sehen. Das Gewerbegebiet ist größer geworden, Bäume und Sträucher sind gewachsen. Nachts wird das Gebilde mit dem darunterliegenden Gebäude aber immer noch in verschiedenen Farben angestrahlt - und bleibt eine Attraktion im Eifelkreis Bitburg-Prüm.

Die Idee für den Ufo-Bau sei damals aus einer wein- und bierseligen Laune heraus entstanden. "Wir hatten ein bisschen viel getrunken und dann überall grüne Männchen gesehen. Und dann haben wir uns gedacht, die brauchen auch ein Zuhause", sagt Daldrop lachend, gebürtig aus dem Ruhrgebiet. Er gehe fest davon aus, dass es im Universum noch andere Kreaturen gebe. "Es wäre doch schön, wenn auf einmal ein zweites Ufo neben meinem stehen würde."

Landen könnten die Außerirdischen auch auf seinem kreisrunden Wohnhaus, das er neben das Ufo-Konstrukt gebaut habe. Dieses habe einen Durchmesser von elf Metern uns sei neun Meter hoch. "Da ist eine Dachterrasse mit genug Platz", sagt er.