Zwickau

Mann fährt 13-Jährigen mit Auto an: Junge schwer verletzt

17.07.2020, 06:57 Uhr | dpa

Ein 13 Jahre alter Junge ist in Zwickau beim Überqueren der Straße von einem Auto angefahren und dabei schwer verletzt worden. Den Wagen fuhr ein 72-Jähriger, wie die Polizei mitteilte. Der Junge war zuvor aus einem Bus ausgestiegen. Er kam nach dem Unfall am Donnerstagnachmittag in ein Krankenhaus.