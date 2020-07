Rheinstetten

Es wird wärmer: Mehr Sonne zum Wochenende in Hessen

17.07.2020, 07:53 Uhr | dpa

Die Hessen können sich auf wärmeres Wetter und mehr Sonne am Wochenende freuen. Die Sonne komme wieder häufiger raus und es sei überwiegend heiter, sagte ein Meteorologe des Deutschen Wetterdienstes (DWD) am Freitagmorgen. Zunächst könne es vereinzelt noch etwas Sprühregen geben. Im Laufe des Freitagvormittags lockere sich die Bewölkung und der Nebel aber zögerlich auf. Dann sei es meist trocken - mit mehr Sonne im Osten als im Westen. Die Temperaturen reichen laut DWD von 20 Grad im Bergland bis 25 Grad.

Am Samstag sei es zeitweise wolkig, oft aber heiter. Die Regenwahrscheinlichkeit sei gering. Zudem klettern die Temperaturen auf 25 Grad in Nordhessen und 28 Grad in der südhessischen Bergstraße. Ähnliches Wetter erwartet die Hessen schließlich am Sonntag. "Frieren wird am Wochenende keiner", so der Meteorologe. Vielleicht seien auch Werte um die 30-Grad-Marke möglich.