Das Wochenende wird in Rheinland-Pfalz und im Saarland warm

17.07.2020, 08:11 Uhr | dpa

Eine Biene sammelt am Pollen von einer Blüte. Foto: Monika Skolimowska/dpa-Zentralbild/dpa/Archivbild (Quelle: dpa)

Ein sommerlich warmes Wochenende wartet auf die Menschen in Rheinland-Pfalz und im Saarland. Die Sonne komme wieder häufiger zum Vorschein und mit etwas Glück seien am Sonntag Temperaturen von bis zu 30 Grad möglich, sagte ein Meteorologe des Deutschen Wetterdienstes (DWD). Am Freitagmorgen sei noch vereinzelt Sprühregen möglich. Dann würde die Bewölkung allerdings auflockern und es bleibe trocken. Im Osten sei es sonniger als im Westen bei Temperaturen von 20 bis 25 Grad.

Am Samstag sei es teils wolkig, teils heiter. Die Temperaturen klettern auf bis zu 28 Grad in der Vorderpfalz. Ähnlich warmes Wetter mit geringer Regenwahrscheinlichkeit gebe es am Sonntag.