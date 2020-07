Oldenburg

Bei Überholmanövern: Motorradfahrer wird schwer verletzt

17.07.2020, 09:08 Uhr | dpa

Ein 22 Jahre alter Motorradfahrer ist bei einem Unfall in Oldenburg schwer verletzt worden. Der Mann habe am Donnerstagabend laut Zeugen einen auf dem linken Fahrstreifen fahrenden Wagen rechts überholt, teilte die Polizei am Freitag mit. Dann sei er auf den linken Fahrstreifen gewechselt, um ein rechts fahrendes Auto überholen zu können. Dabei habe der 22-Jährige die Kontrolle über sein Motorrad verloren, er sei gestürzt - ohne mit einem der Autos zu kollidieren. Der Motorradfahrer rutschte nach dem Sturz mehrere Meter über die Fahrbahn, dann blieb er vor einem Bordstein liegen. Er kam mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus.