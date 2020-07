Bernburg (Saale)

"Marktplatz 4.0" soll Verbraucher und Handel zusammenbringen

17.07.2020, 12:00 Uhr | dpa

Im Salzlandkreis ist das Modellprojekt "Mobiler Marktplatz 4.0" in eine neue Phase eingetreten. Auf der Internetseite des Landratsamtes können Verbraucher anonym angeben, welche Waren sie sich wünschen und Händler und Logistikfirmen, ob sie sich vorstellen können, entsprechende Angebote zu unterbreiten, wie das Landratsamt am Freitag mitteilte. Ziel des Projekts sei es, eine Plattform zu entwickeln, auf der der tägliche Bedarf der Verbraucher im Salzlandkreis mit regionalen Warenangeboten zusammengeführt werden könne. Damit wolle die Kreisverwaltung sowohl die Versorgung insbesondere in kleineren Orten erhalten beziehungsweise verbessern als auch die hiesige Wirtschaft unterstützen, hieß es.

Das Projekt sei ein vielversprechender Ansatz, um die bereits gelebte Nachbarschaftshilfe auszubauen, wurde die Vorsitzende des Kreisseniorenrates Rosemarie Ziem zitiert. Zwar würden sich schon in vielen kleinen Orten im Salzlandkreis die Bürger gegenseitig helfen, weil es ansonsten keine Einkaufsmöglichkeiten mehr gebe. Das Vorhaben sei jedoch notwendig, da die Bevölkerung im Durchschnitt in den nächsten Jahren immer älter werde. Auch die Corona-Pandemie habe gezeigt, wie wichtig gegenseitige Unterstützung sei.

Staßfurt begleitet den Angaben zufolge das Modellprojekt als eine der ersten Kommunen im Salzlandkreis besonders eng. Grund sei, dass die Stadtverwaltung mit dem Projekt "Staßfurter Marktplatz" auf der eigenen Internetseite während der Corona-Krise sehr gute Erfahrungen gesammelt habe. Über 40 Händler nutzten seitdem die Möglichkeit, ihre Waren und Dienstleistungen zu bewerben.

Die Online-Umfrage wird im September ausgewertet. Auf Grundlage dieser Daten erarbeitet der Salzlandkreis dann einen Vorschlag zur Gestaltung einer Online-Plattform. Auch daran können sich sowohl Privatpersonen als auch Firmen beteiligen.