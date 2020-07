Schwerin

Anträge für Neustart-Prämie von Mitte September an möglich

17.07.2020, 12:03 Uhr | dpa

Anträge für die sogenannte Neustart-Prämie für Beschäftigte nach Kurzarbeit können von dem 15. September an bis Ende des Jahres eingereicht werden. Berechtigt für die Prämie in Höhe von maximal 700 Euro sind Beschäftigte, die durch die Corona-Krise in mindestens zwei aufeinanderfolgenden Monaten mindestens zu 50 Prozent in Kurzarbeit waren, wie das Wirtschaftsministerium am Freitag in Schwerin mitteilte.

Für den zweiten und dritten Monat der Kurzarbeit solle es jeweils 200, für die drei Folgemonate je 100 Euro geben. Die Auszahlung des Geldes erfolge über die Firmen, werde aber vom Land zu 100 Prozent finanziert. Die Anträge können Unternehmen bei der Gesellschaft für Struktur- und Arbeitsmarktentwicklung in Schwerin einreichen.

"Die Finanzspritze soll den sozialversicherungspflichtig Beschäftigten helfen, die während der Kurzarbeit entstandenen Belastungen auszugleichen. Zugleich soll die Prämie auch als Kaufkraft-Impuls dienen, um die heimische Wirtschaft zu unterstützen", sagte Wirtschaftsminister Harry Glawe (CDU) in einer Mitteilung. Besonders wichtig sei, dass die finanzielle Unterstützung als monatlicher Bonus steuer- und sozialversicherungsfrei ist und auch vollständig bei den Beschäftigten ankomme, betonte der Minister.

Für die sogenannte Neustart-Prämie sind den Angaben zufolge 25 Millionen Euro aus dem "MV-Schutzfonds" vorgesehen. Dieser war zu Beginn der Corona-Pandemie von der Landesregierung eingerichtet worden, er soll die wirtschaftlichen Folgen der Corona-Krise abfedern.

"Die Landesregierung Mecklenburg-Vorpommern ist damit Vorreiterin in Deutschland und handelt klug, denn das Ganze ist eine klassische Win-Win-Situation: Indem wir die Beschäftigten nicht im Stich lassen, kurbeln wir durch die erhöhte Kaufkraft die Konjunktur an", sagte Ingo Schlüter, stellvertretender Vorsitzender des Deutschen Gewerkschaftsbundes (DGB) Nord am Freitag.