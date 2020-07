Potsdam

Stübgen sieht keinen Bedarf für Rassismus-Studie

17.07.2020, 12:51 Uhr | dpa

Der Vorschlag von Niedersachsens Innenminister Boris Pistorius (SPD) nach einer Länder-Studie zu Polizeiarbeit und Rassismus stößt bei seinem Brandenburger Kollegen auf große Skepsis. "Ich sehe für Brandenburg die Notwendigkeit einer solchen Studie nicht", erklärte Innenminister Michael Stübgen (CDU) am Freitag. "Dem Vorschlag, den Kollege Pistorius anscheinend in ein paar Monaten der Innenministerkonferenz unterbreiten möchte, blicke ich aber mit Interesse entgegen." Er wolle der Diskussion der Innenminister nicht vorgreifen. Pistorius hatte in der "Neuen Osnabrücker Zeitung" (Freitag) angekündigt, er wolle seine Kollegen in den Ländern im Herbst von einer gemeinsamen Studie überzeugen.