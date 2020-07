Mutmaßlicher Bargeldschmuggler mit 400 000 Euro erwischt

17.07.2020, 12:54 Uhr | dpa

Beamte der Bundespolizei haben an der deutsch-niederländischen Grenze bei Bad Bentheim einen mutmaßlichen Fall von Geldwäsche aufgedeckt. In einem von einem 53 Jahre alten Mann gefahrenen Wagen fanden die Polizisten in einem Versteck hinter dem Armaturenbrett Bündel mit Geldscheinen. Insgesamt stellten sie bei der Kontrolle rund 400 000 Euro sicher, teilte ein Sprecher am Freitag mit.

Den in einem zivilen Fahrzeug sitzenden Beamten gelang es in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag erst an der letzten Ausfahrt vor dem Grenzübergang den Wagen zu stoppen. Zunächst hatte der Fahrer das "Bitte folgen"-Signal des Polizeiwagens ignoriert, so dass die Polizisten ihn mit Blaulicht an der Ausfahrt stoppen mussten. Gegen den 53-Jährigen wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Geldwäsche eingeleitet.