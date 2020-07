Waren (Müritz)

Landesfischereiverband will sich auflösen

17.07.2020, 13:08 Uhr | dpa

Der Landesfischereiverband will sich wegen personellen und finanziellen Problemen in der kommenden Woche auflösen. Dies solle am Mittwoch geschehen, sagte der Präsident des Landesfischereiverbandes, Norbert Kahlfuß, der Deutschen Presse-Agentur am Freitag. Zuvor hatten mehrere Medien darüber berichtet.

Laut Kahlfuß ist der Fischereiverband der Dachverband für Angler, Binnen- Kutter-, Küsten- und Hochseefischer und hat etwa 46 000 Mitglieder. Der Landesfischereiverband wurde demnach 1994 gegründet. Eine Interessenvertretung solle es künftig dennoch weiterhin geben, in welcher Form werde bei der Mitgliederversammlung entschieden.

Nach Einigungen der EU-Fischereiminister mussten deutsche Fischer in diesem Jahr vor allem in der Ostsee deutliche Einschränkungen hinnehmen. So wurde etwa beim für Deutschland wichtigen westlichen Hering die erlaubte Fangmenge um 65 Prozent reduziert. Beim westlichen Dorsch waren es minus 60 Prozent. Die Fischer in ganz Mecklenburg-Vorpommern dürfen damit nur noch 1000 Tonnen Hering und 260 Tonnen Dorsch fangen.