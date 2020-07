Schwerin

20 Studienplätze für Hebammen in MV

17.07.2020, 14:19 Uhr | dpa

Für die in diesem Wintersemester beginnende akademische Ausbildung von Hebammen in Mecklenburg-Vorpommern stehen 20 Studienplätze zur Verfügung. Diese seien an der Universität Rostock und in der kooperierenden Klinik in der Rostocker Südstadt vorgesehen, teilte das Wissenschaftsministerium am Freitag in Schwerin mit. Das Bachelorstudium besteht den Angaben zufolge aus sieben Semestern und soll aus einem hohen Praxisanteil bestehen.

Für den Studiengang werden den Angaben zufolge eine Professorenstelle und vier Mitarbeiterstellen geschaffen, die vom Ministerium finanziert werden. Die derzeit an einer Berufsschule für die Ausbildung zuständigen vier Lehrkräfte sollen demnach an der Universitätsmedizin Rostock weiterbeschäftigt werden.

Das Ministerium hatte die Pläne bereits Anfang des Jahres vorgestellt. Mit dem Studiengang setzt Mecklenburg-Vorpommern die Vorgaben des Hebammenreformgesetzes um, das der Bundestag im September 2019 beschlossen hat. Es sieht in Zukunft für Hebammen ein sechs bis acht Semester langes duales Studium mit hohem Praxisanteil vor. Deutschland ist nach Angaben der Bundesregierung das letzte Land der EU, das eine entsprechende EU-Richtlinie umsetzt. Die Reform soll den Beruf attraktiver machen und die Qualität der Ausbildung erhöhen.