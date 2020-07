Wiesbaden

SV Wehen Wiesbaden künftig ohne Titsch Rivero und Knöll

17.07.2020, 14:24 Uhr | dpa

Zweitliga-Absteiger SV Wehen Wiesbaden muss in der 3. Liga künftig ohne die Fußballprofis Marcel Titsch Rivero, Törles Knöll und Gökhan Gül auskommen. Dies teilten die Hessen am Freitag via Twitter mit. Beim 30 Jahre alten Titsch Rivero wurde der ausgelaufene Vertrag nicht verlängert, Gül (22) und Knöll (22) kehren nach Leihende zu ihren Stammvereinen Fortuna Düsseldorf und 1. FC Nürnberg zurück. Der SVWW hatte in der abgelaufenen Saison den Klassenerhalt als Aufsteiger verpasst.