Dresden

Kretschmer und Kretschmann: Bei ländlichem Raum kooperieren

17.07.2020, 16:08 Uhr | dpa

Baden-Württemberg und Sachsen wollen stärker bei der Entwicklung ländlicher Räume kooperieren. Das gaben die Ministerpräsidenten beider Länder, Winfried Kretschmann (Grüne) und Michael Kretschmer (CDU), am Freitag in Dresden bekannt. Kretschmann zufolge müsse zunächst das Hauptproblem identifiziert werden. Es gehe um die Frage, ob junge Akademiker im ländlichen Raum bleiben oder alle in die Städte abwandern. Die Urbanisierung sei ein weltweiter Trend. Baden-Württemberg habe bei diesem Thema gute Erfahrungen mit einer interministeriellen Arbeitsgruppe gemacht. Kretschmann wiederum will sich nun genauer das sächsische Kulturraumgesetz zur Finanzierung ländlicher Kulturräume anschauen.